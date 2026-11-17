El director nacional de Arbitraje de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Federico Beligoy, fue denunciado penalmente por el legislador Facundo Del Gaiso por presunto lavado de dinero. , La denuncia solicita investigar el origen de los fondos del ex árbitro y una serie de operaciones inmobiliarias.

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La demanda se conoció luego de que salieran a la luz documentos que muestran que Beligoy recibió pagos de la AFA por más de $420 millones, a valores actualizados, desde 2020. Además se logró determinar la adquisición de un lujoso departamento en Villa Devoto por un precio declarado inferior a las referencias del mercado inmobiliario.

Del Gaiso presentó la denuncia ayer ante la Justicia federal, donde pidió analizar los movimientos de dinero entre la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia y el responsable del arbitraje argentino, además de sus inversiones inmobiliarias y actividades empresariales.

La documentación contable de la AFA permitió identificar dos etapas de pagos a Beligoy, realizadas mediante entregas de efectivo y transferencias bancarias.

La primera se extendió entre noviembre de 2020 y abril de 2022, período en el cual se registraron 20 desembolsos en efectivo por más de $10,8 millones. La cifra actualmente equivale a aproximadamente $306 millones.

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Posteriormente, entre agosto de 2024 y marzo de 2025, aparecieron nuevas operaciones bancarias por un total de $78 millones. En los registros de la entidad, los pagos fueron identificados bajo conceptos como “asesoramiento” y “seminarios”. Actualizados por inflación, representan otros $124,4 millones.

Otro de los puntos que motivaron la presentación de Del Gaiso es la adquisición de una propiedad de aproximadamente 380 metros cuadrados en Villa Devoto, por la que Beligoy declaró haber pagado US$490.000.

El valor declarado llamó la atención porque resulta considerablemente menor, dadas sus características y su ubicación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Como referencia, unidades comparables del mismo emprendimiento fueron ofrecidas por aproximadamente US$710.000.

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La denuncia tiene como objetivo determinar si existe correspondencia entre los ingresos declarados por Beligoy, los fondos recibidos de la AFA y las inversiones realizadas.