El tenis argentino tuvo una jornada con resultados positivos en el Challenger 75 de Montevideo. Álex Barrena, Genaro Olivieri y Guido Justo ganaron sus respectivos partidos y avanzaron a la segunda ronda del torneo que se disputa en Uruguay.

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Barrena, de 24 años y ubicado en el puesto 224 del ranking ATP, superó al chileno Matías Soto (260°) por 6-4 y 6-1, en una hora y 21 minutos de juego.

Por su parte, Genaro Olivieri (257°), oriundo de Bragado, derrotó a Gonzalo Villanueva (325°) por 7-5, 1-6 y 6-3, luego de dos horas y 32 minutos. En tanto, Guido Justo (186°) consiguió una buena victoria frente al español Daniel Rincón (234°) por 3-6, 6-3 y 6-4, en dos horas y 26 minutos.

La jornada también dejó resultados negativos para la delegación nacional: Lautaro Midón, Nicolás Kicker y Thiago Cigarrán se despidieron del certamen tras caer en sus respectivos encuentros.

Además, Camilo Ugo Carabelli, primer preclasificado y número 81 del mundo, se retiró del torneo por lesión y dio walkover (WO).

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