Tras meses de preparación, la Selección Argentina Sub 17 iniciará su participación en el Mundial de la categoría, donde integrará el Grupo con Australia, Mozambique y Dinamarca.

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En la previa, el entrenador Diego Placente expresó su entusiasmo por el inicio de la competencia: “Estamos con mucha ilusión y ansiedad por el primer partido. El equipo está muy bien, pero siempre un debut es muy difícil. Contamos con una buena camada, con jugadores con mucha personalidad, y tenemos la ilusión de llegar lejos”.

Además, se refirió al primer rival y advirtió sobre sus principales características: “Australia es un conjunto muy físico. Tiene jugadores muy altos y fuertes. Tomaremos los recaudos necesarios para intentar hacer un gran partido”.

El fixture de Argentina en la fase de grupos

Jueves 19 de noviembre: Argentina vs. Australia, a las 13.

Argentina vs. Australia, a las 13. Domingo 22 de noviembre: Argentina vs. Mozambique, a las 12.30.

Argentina vs. Mozambique, a las 12.30. Miércoles 25 de noviembre: Dinamarca vs. Argentina, a las 12.30.

Todos los encuentros se disputarán en el Aspire Zone de Al Rayyan, en Doha.

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Cómo se juega el Mundial Sub 17

La competencia cuenta con 48 selecciones, distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos. Los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros avanzarán a los dieciseisavos de final. Desde esa instancia, el torneo se disputará bajo el formato de eliminación directa.

Al igual que en la edición anterior, los partidos tendrán como sede el complejo Aspire Zone de Al Rayyan, mientras que la final se jugará en el Ahmad bin Ali Stadium.

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El debut argentino podrá seguirse en vivo por TyC Sports y DSports.