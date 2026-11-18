La Selección Argentina de básquet dio a conocer la lista de 24 jugadores preseleccionados para la quinta ventana de los Clasificatorios FIBA rumbo a la Copa del Mundo 2027. La nómina fue elegida por el entrenador Pablo Prigioni y de ella saldrá el plantel definitivo que comenzará los entrenamientos la próxima semana en Zárate.

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Entre los convocados aparecen figuras como Facundo Campazzo, Nicolás Laprovittola, Leandro Bolmaro, Nicolás Brussino, Luca Vildoza y José Vildoza. También se destacan varios jugadores que se desempeñan en el básquet argentino y jóvenes que buscan ganarse un lugar en el equipo.

Argentina disputará su primer encuentro el jueves 26 de noviembre, desde las 21.40, frente a Bahamas en el Espacio DAM de Zárate. Luego, el domingo 29, cerrará la ventana ante Canadá a partir de las 18.10. Ambos partidos se podrán ver en vivo por TyC Sports y DSports.

Los 24 preseleccionados:

Franco Baralle (Flamengo, Brasil)

Agustín Barreiro (Boca Juniors)

Juan Bocca (Racing de Chivilcoy)

Leandro Bolmaro (Olimpia Milano, Italia)

Gonzalo Bressan (Atenas)

Nicolás Brussino (Casademont Zaragoza, España)

Agustín Caffaro (Independiente de Oliva)

Francisco Caffaro (Boca Juniors)

Facundo Campazzo (Real Madrid, España)

Gonzalo Corbalán (Valencia Basket, España)

Martiniano Dato (Gimnasia de Comodoro Rivadavia)

Juan Fernández (University of South Carolina, Estados Unidos)

Tayavek Gallizzi (Quimsa)

Lucas Giovannetti (Movistar Estudiantes, España)

Nicolás Laprovittola (Joventut Badalona, España)

Leonardo Lema (Boca Juniors)

Juan Ignacio Marcos (UCAM Murcia, España)

Tomás Monacchi (Boca Juniors)

Alex Negrete (Flamengo, Brasil)

Carlos Rivero (Gimnasia de Comodoro Rivadavia)

Juan Pablo Vaulet (Movistar Estudiantes, España)

José Vildoza (Boca Juniors)

Luca Vildoza (KK Partizan, Serbia)

Federico Zezular (Ferro Carril Oeste)

La quinta ventana tendrá entradas disponibles a través de Basquet ID. Todavía quedan localidades para el partido frente a Bahamas, mientras que el encuentro ante Canadá ya tiene sus entradas agotadas.

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El seleccionado nacional cerrará las Eliminatorias en 2027, con dos compromisos como visitante: el 26 de febrero frente a Puerto Rico y el 1° de marzo ante Bahamas.

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