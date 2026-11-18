Argentina presentó sus 24 preseleccionados para la ventana FIBA
El equipo dirigido por Pablo Prigioni se prepara para afrontar dos compromisos por las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2027: recibirá a Bahamas y Canadá en Zárate.
La Selección Argentina de básquet dio a conocer la lista de 24 jugadores preseleccionados para la quinta ventana de los Clasificatorios FIBA rumbo a la Copa del Mundo 2027. La nómina fue elegida por el entrenador Pablo Prigioni y de ella saldrá el plantel definitivo que comenzará los entrenamientos la próxima semana en Zárate.
Entre los convocados aparecen figuras como Facundo Campazzo, Nicolás Laprovittola, Leandro Bolmaro, Nicolás Brussino, Luca Vildoza y José Vildoza. También se destacan varios jugadores que se desempeñan en el básquet argentino y jóvenes que buscan ganarse un lugar en el equipo.
Argentina disputará su primer encuentro el jueves 26 de noviembre, desde las 21.40, frente a Bahamas en el Espacio DAM de Zárate. Luego, el domingo 29, cerrará la ventana ante Canadá a partir de las 18.10. Ambos partidos se podrán ver en vivo por TyC Sports y DSports.
Los 24 preseleccionados:
- Franco Baralle (Flamengo, Brasil)
- Agustín Barreiro (Boca Juniors)
- Juan Bocca (Racing de Chivilcoy)
- Leandro Bolmaro (Olimpia Milano, Italia)
- Gonzalo Bressan (Atenas)
- Nicolás Brussino (Casademont Zaragoza, España)
- Agustín Caffaro (Independiente de Oliva)
- Francisco Caffaro (Boca Juniors)
- Facundo Campazzo (Real Madrid, España)
- Gonzalo Corbalán (Valencia Basket, España)
- Martiniano Dato (Gimnasia de Comodoro Rivadavia)
- Juan Fernández (University of South Carolina, Estados Unidos)
- Tayavek Gallizzi (Quimsa)
- Lucas Giovannetti (Movistar Estudiantes, España)
- Nicolás Laprovittola (Joventut Badalona, España)
- Leonardo Lema (Boca Juniors)
- Juan Ignacio Marcos (UCAM Murcia, España)
- Tomás Monacchi (Boca Juniors)
- Alex Negrete (Flamengo, Brasil)
- Carlos Rivero (Gimnasia de Comodoro Rivadavia)
- Juan Pablo Vaulet (Movistar Estudiantes, España)
- José Vildoza (Boca Juniors)
- Luca Vildoza (KK Partizan, Serbia)
- Federico Zezular (Ferro Carril Oeste)
La quinta ventana tendrá entradas disponibles a través de Basquet ID. Todavía quedan localidades para el partido frente a Bahamas, mientras que el encuentro ante Canadá ya tiene sus entradas agotadas.
El seleccionado nacional cerrará las Eliminatorias en 2027, con dos compromisos como visitante: el 26 de febrero frente a Puerto Rico y el 1° de marzo ante Bahamas.