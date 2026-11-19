La FIFA confirmó que serán tres los candidatos que competirán por la presidencia del organismo en las próximas elecciones: el suizo Gianni Infantino, el francés Philippe Diallo y el japonés Kohzo Tashima.

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Infantino, actual titular de la entidad desde 2016, buscará continuar al frente del máximo organismo del fútbol mundial. Sus competidores serán Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol, y Tashima, expresidente de la Asociación Japonesa de Fútbol.

Por su parte, el suizo Ramón Vega, quien había manifestado su intención de presentarse, finalmente no formará parte de los comicios. Según informó la FIFA, su candidatura no cumplió con los requisitos establecidos y no recibió la aprobación del comité electoral.

De acuerdo con el Reglamento de Gobernanza de la FIFA, las candidaturas fueron remitidas al comité electoral para su examen y la correspondiente decisión sobre la admisión de los postulantes. Además, las federaciones miembro serán notificadas oficialmente sobre los nombres de los candidatos admitidos a más tardar el 18 de febrero de 2027.

Las elecciones presidenciales se llevarán a cabo el 18 de marzo de 2027, durante el 77.º Congreso de la FIFA, que tendrá como sede a Rabat, Marruecos. Allí, las federaciones miembro participarán de la votación para definir quién conducirá el organismo durante el próximo período.

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