El hockey femenino del Club de Empleados de Comercio disputará la final del torneo organizado por el Club Unión del Sud tras completar una destacada campaña en la competencia local. En el partido decisivo, el conjunto mercantil se enfrentará a Suricatas en las canchas de La Josefa.

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La clasificación a esta instancia representa un nuevo paso adelante para la disciplina y se suma a los buenos resultados que vienen cosechando las distintas áreas deportivas de la institución en la ciudad.

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Desde el club destacaron el esfuerzo diario del plantel, el compromiso de las jugadoras y el respaldo institucional como pilares de un proyecto que busca sostener espacios de formación, competencia y participación deportiva en Mar del Plata.

Con esta presencia en la definición del torneo, la entidad mercantil reafirma su apuesta por el deporte como motor de encuentro, integración y crecimiento para su comunidad.

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