Comienzan los octavos de final del Torneo Clausura: días, horarios y árbitros
Vélez y Belgrano abrirán este viernes la etapa eliminatoria del campeonato. River jugará el domingo ante Lanús, mientras que Boca recibirá a Independiente Rivadavia el miércoles.
El Torneo Clausura 2026 entra en su etapa decisiva. Este viernes comenzarán los octavos de final, con ocho cruces que definirán a los equipos que avanzarán a los cuartos de final.
Vélez y Belgrano serán los encargados de abrir la instancia desde las 20 en el estadio del Fortín, con arbitraje de Yael Falcón Pérez. La actividad continuará durante el sábado, domingo y lunes, mientras que Boca e Independiente Rivadavia cerrarán los cruces el miércoles 25 de noviembre.
Entre los partidos más destacados aparece el de River, que recibirá a Lanús el domingo desde las 19, con Pablo Dóvalo como árbitro principal. Por su parte, Boca será local ante Independiente Rivadavia el miércoles a las 21, en un encuentro que tendrá a Luis Lobo Medina como juez.
La programación completa de los octavos de final:
Viernes 20 de noviembre
- 20.00: Vélez (3A) vs. Belgrano (6B). TV: TNT Sports.
- Árbitro: Yael Falcón Pérez.
Sábado 21 de noviembre
- 15.00: Defensa y Justicia (4A) vs. Barracas Central (5B). TV: ESPN Premium.
- Árbitro: Pablo Echavarría.
- 17.00: Argentinos Juniors (2B) vs. Independiente (7A). TV: TNT Sports.
- Árbitro: Jorge Baliño.
Domingo 22 de noviembre
- 16.00: Rosario Central (1B) vs. Gimnasia de Mendoza (8A). TV: ESPN Premium.
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
- 19.00: River (4A) vs. Lanús (5B). TV: TNT Sports.
- Árbitro: Pablo Dóvalo.
- 22.00: Instituto (1A) vs. Huracán (8B), en el estadio Mario Alberto Kempes. TV: ESPN Premium.
- Árbitro: Darío Herrera.
Lunes 23 de noviembre
- 17.00: Gimnasia La Plata (3B) vs. Newell's (6A). TV: TNT Sports.
- Árbitro: Nicolás Ramírez.
Miércoles 25 de noviembre
- 21.00: Boca (2A) vs. Independiente Rivadavia (7B). TV: ESPN Premium.
- Árbitro: Luis Lobo Medina.
Cómo se define la clasificación
Los octavos de final se disputarán en el estadio del equipo mejor ubicado en la fase de zonas. En caso de igualdad durante los 90 minutos reglamentarios, se jugará un tiempo suplementario de 30 minutos, dividido en dos períodos de 15. Si persiste el empate, la clasificación se definirá mediante tiros desde el punto penal.