El Concejo Deliberante le otorgó el título de Mérito Deportivo a las basquetbolistas marplatenses Nahiara Bengoa, Guadalupe Canales y Abril Herrán por su “destacada trayectoria en el básquet femenino formativo” y especialmente, por su participación en la Selección U13 Femenina de la Provincia de Buenos Aires que obtuviera el Campeonato Argentino de Federaciones U13 Femenino 2026.

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El acto se llevó a cabo en el recinto a instancias de la concejal Eva Ayala, mediante Ordenanza N°21.224/26. Donde el cuerpo valoró el "compromiso, esfuerzo, dedicación y desempeño deportivo demostrado por las jóvenes durante el proceso de preparación y competencia, incluyendo los períodos de concentración y entrenamiento desarrollados fuera de la ciudad de Mar del Plata”.

A su vez, se reconoció la trayectoria desarrollada por Nahiara Bengoa en el Club Unión, Guadalupe Canales en el Club Quilmes y Abril Herrán en el Club Peñarol, considerándolas “instituciones fundamentales para su formación deportiva y humana”.

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Durante el acto, Ayala mencionó: “Poder estar en un mismo lugar con personas que todos los días trabajan en forma comprometida promoviendo el deporte me emociona. Es una forma de construcción social genuina. El trabajo formativo consolida un tejido social saludable y pujante”.

"Hay que tener presente que cuando se invierte en el deporte social, la devolución es mucho mayor. Es un verdadero honor que ustedes estén en este recinto, reconocidas por unanimidad. Esto tiene que ser el impulso para ir por más, para seguir creciendo, construyendo trayectorias paso a paso”, agregó.

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Visiblemente emocionadas, Bengoa, Canales y Herrán agradecieron el gesto institucional: “Gracias por hacer esto posible, por las familias y su apoyo, por nuestros entrenadores y compañeros”.

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El equipo bonaerense llegó a la definición luego de superar en semifinales a FeBAMBA en un partido de cierre ajustado, disputado en el histórico estadio de Obras Sanitarias, demostrando carácter, concentración y fortaleza colectiva en un escenario de enorme relevancia para el básquet nacional.

Para alcanzar este objetivo, las marplatenses debieron afrontar un importante esfuerzo personal y deportivo, incluyendo períodos prolongados de concentración y entrenamiento en la ciudad de Bahía Blanca, alejadas de sus familias, sus hogares y sus rutinas cotidianas, para integrarse a un grupo de compañeras con las que debieron construir un equipo competitivo.

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Por otro lado, el básquet femenino formativo experimenta en Mar del Plata un crecimiento sostenido, producto del trabajo cotidiano de clubes, entrenadores, familias, asociaciones y de las propias deportistas que encuentran en la práctica deportiva un espacio de desarrollo, pertenencia y construcción colectiva.

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Clubes como Unión, Quilmes y Peñarol, son instituciones que cumplen un rol fundamental en la formación deportiva y humana de niñas y adolescentes, brindándoles espacios de pertenencia, contención y crecimiento.