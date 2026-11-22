El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena venció 2-0 a Atlético Mineiro en el estadio Metropolitano de Barranquilla y se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2026. La conquista puso fin a una sequía de 18 años sin títulos internacionales para el club.

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El Xeneize abrió el marcador a los 16 minutos del primer tiempo, cuando Santiago Ascacíbar aprovechó una llegada al área para poner en ventaja a su equipo. Antes había tenido un gol anulado por posición adelantada, en un comienzo en el que Boca mostró iniciativa y generó varias situaciones de peligro.

En el inicio del complemento, Miguel Merentiel amplió la diferencia. A los tres minutos, el delantero uruguayo conectó un centro preciso de Sebastián Villa después de una gran jugada individual del colombiano por la izquierda. Tras haber desperdiciado algunas oportunidades en la primera mitad, el atacante pudo sacarse la espina y terminó celebrando entre lágrimas.

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Una consagración después de casi dos décadas

Con la ventaja de dos goles, Boca manejó el desarrollo y sostuvo el resultado ante los intentos de reacción del conjunto brasileño. Arruabarrena realizó modificaciones durante el segundo tiempo para administrar el esfuerzo del equipo, que terminó celebrando una nueva estrella internacional.

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La última consagración continental del club había sido en 2008, cuando obtuvo la Recopa Sudamericana frente a Arsenal. Con este triunfo, Boca alcanzó su tercer título en la Copa Sudamericana y se convirtió, según destacó la Conmebol, en el primer tricampeón de la competencia.

Fuente:TN

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