Franco Colapinto se prepara para un nuevo desafío en la Fórmula 1. Después de su destacada actuación en el Gran Premio de Las Vegas, donde finalizó sexto e igualó su mejor resultado en la categoría, el argentino afrontará este fin de semana el Gran Premio de Qatar.

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En Estados Unidos, el piloto de Alpine fue protagonista de una de las maniobras más destacadas de la carrera. En la vuelta 12 realizó un doble sobrepaso para superar a Lando Norris y Oscar Piastri, ambos de McLaren, en una acción que rápidamente se destacó entre las mejores del fin de semana. Incluso, quedó como candidato al reconocimiento de «Adelantamiento del Mes».

Ahora, el desafío será en Lusail, un circuito con numerosas curvas rápidas que exigirá un buen equilibrio aerodinámico y un trabajo preciso sobre los neumáticos. Para esta competencia, Pirelli llevará los compuestos más duros de su gama: C1, C2 y C3, debido a las exigencias que presenta el trazado, especialmente sobre el neumático delantero izquierdo.

A diferencia de otras fechas, el Gran Premio de Qatar no tendrá carrera Sprint, por lo que los equipos contarán con tres entrenamientos libres para encontrar la mejor puesta a punto de sus monoplazas.

Los horarios del GP de Qatar

La actividad se desarrollará con los siguientes horarios de Argentina:

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- Viernes 27 de noviembre:

Entrenamiento libre 1: 14.30.

Entrenamiento libre 2: 18. Ads

- Sábado 28 de noviembre:

Entrenamiento libre 3: 15.30.

Clasificación: 19.

- Domingo 29 de noviembre:

Carrera: 17.