Náutico celebró un nuevo campeonato en el hockey local. La Primera División femenina se impuso por 2 a 1 ante Mar del Plata Club B y se consagró campeona de la Línea B, tras quedarse con la final del Torneo Reubicación.

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El conjunto dirigido por Victoria Zuloaga abrió el marcador a los 19 minutos del encuentro, con un tanto de Sofía Schiaffino. Sin embargo, la respuesta de Mar del Plata Club B no tardó en llegar: seis minutos después, Carola Cermesoni convirtió de córner corto y estableció el empate.

La definición llegó a los 38 minutos, cuando Josefina Cacciato Soto marcó el 2 a 1 definitivo para darle el título a Náutico.

Por otra parte, Campo de Pato de Balcarce se quedó con el tercer puesto luego de vencer por 3 a 2 a Talleres.

De cara a la próxima temporada, los cuatro equipos continuarán en la misma categoría durante 2027. En la fase regular del Nivel 2, Mar del Plata Club B finalizó quinto, Náutico sexto, Talleres séptimo y Campo de Pato octavo.

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