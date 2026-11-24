Mar del Plata se prepara para recibir una nueva edición de los International Maxi Games, un encuentro deportivo que reunirá a atletas de distintos países durante diez días y que tendrá a la ciudad como escenario de numerosas disciplinas. La propuesta está destinada a deportistas mayores de 30 años y busca promover la actividad física, la integración y la continuidad de la práctica deportiva más allá de la edad.

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La ceremonia inaugural está prevista para el domingo 29 de noviembre, desde las 18, con el desfile de las delegaciones en el paseo costero Guardavidas Guillermo Volpe y una fiesta de bienvenida en Playa Grande. Las competencias se desarrollarán en distintos escenarios deportivos de Mar del Plata y contemplarán medallas de oro, plata y bronce para los tres primeros puestos de cada disciplina.

Los participantes también recibirán un kit de bienvenida que incluirá la remera oficial, una bolsa deportiva, seguro para el atleta, hidratación durante la apertura y acceso a la fiesta inaugural. Según la información difundida por la organización, las acreditaciones se realizarán en Run & Bike, ubicado en Boulevard Marítimo Patricio Peralta Ramos 3257.

Una historia que comenzó en Argentina

La llegada de los Maxi Games a Mar del Plata recupera una historia que tiene como antecedente a los primeros International Maxi Games Argentina 91. Hace 34 años, el país organizó aquella competencia internacional que reunió a alrededor de 10.000 atletas, de los cuales unos 5.000 eran extranjeros, con representantes de 59 países y edades que iban desde los 25 hasta más de 70 años.

El evento se desarrolló entre el 22 de agosto y el 12 de septiembre de 1991. Buenos Aires recibió las competencias de verano, mientras que el Cerro Catedral, en Bariloche, fue escenario de los Juegos de Invierno. La iniciativa contó con el auspicio del Gobierno Nacional y la Organización de los Estados Americanos (OEA).

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En aquella primera edición se compitió en 19 disciplinas: básquet, canotaje, ciclismo, esgrima, esquí, fútbol, golf, handball, hockey sobre césped, natación, remo, rugby, squash, tenis, tenis con paleta, tenis de mesa, tiro, voleibol y yachting.

La convocatoria reunió a deportistas de distintos continentes y dejó un mensaje que sintetizó el espíritu de la propuesta: “Cuando el deporte convoca, quedan excluidas las diferencias sociales, políticas, culturales, económicas y religiosas”.

El deporte como actividad para toda la vida

Rubén Rodríguez Lamas fue presidente del Comité Organizador de aquella primera edición y actualmente es presidente honorario de los Juegos 2026.

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En una entrevista publicada el 29 de mayo de 1991 por el diario La Prensa, explicó el objetivo de la iniciativa: “El objetivo de estas pruebas es darle continuidad en el deporte a las personas, atletas o no, que por su edad no pueden participar en la alta competencia”.

Argentina ya contaba con antecedentes en este tipo de competencias, cuyos orígenes se remontan a la década del 70. La propuesta buscaba generar espacios para que personas de distintas edades pudieran seguir vinculadas al deporte, independientemente de su nivel competitivo.

En otra entrevista, publicada por el diario Crónica, Rodríguez Lamas dejó una frase que mantiene vigencia y representa la filosofía de estos encuentros: “Hay que darles vida a los años, en vez de años a la vida”.

Más de tres décadas después de aquella primera experiencia internacional, Mar del Plata será protagonista de una nueva edición que recupera ese mismo espíritu: demostrar que la pasión por el deporte no tiene edad y que siempre hay una oportunidad para seguir participando.

Sobre el autor El Marplatense