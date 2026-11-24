Solana Sierra tendrá este martes su estreno en el Argentina Open WTA 125, uno de los torneos destacados del calendario femenino que se desarrolla en Buenos Aires. La marplatense, actualmente la mejor tenista argentina del ranking mundial, se medirá con la andorrana Victoria Jiménez Kasintseva en la cancha central, no antes de las 15.

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La presentación de Sierra será uno de los atractivos de la jornada, que también tendrá como protagonista a otra representante nacional: Nadia Podoroska, quien jugará frente a la española Leyre Romero Gormaz una vez finalizado el encuentro de la marplatense.

La actividad argentina en el certamen comenzó con una victoria de Julia Riera. La pergaminense, quinta preclasificada y ubicada en el puesto 139 del ranking mundial, derrotó a la griega Despina Papamichail por 6-2 y 7-5 y avanzó a la siguiente ronda, donde enfrentará a la turca Ipek Oz.

La programación de este martes comenzará a las 11 con los partidos de Victoria Bosio ante la checa Laura Samson y Luna Cinalli frente a la española Guiomar Zuleta de Reales.

De esta manera, Sierra buscará comenzar con el pie derecho su participación en el torneo argentino, ante el público local y con el objetivo de avanzar en el cuadro principal.

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