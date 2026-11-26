Boca continúa de festejo y también avanza en el Torneo Clausura. Este miércoles, el equipo xeneize derrotó 2-0 a Independiente Rivadavia de Mendoza en la Bombonera, por los octavos de final, y consiguió el pasaje a la próxima instancia, donde se medirá con Gimnasia de La Plata.

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El conjunto de la Ribera resolvió el encuentro con tantos de Leandro Paredes, de penal, y Miguel Merentiel. Después de un comienzo con algunas dudas, logró hacerse dueño del partido y encontró espacios para ampliar la diferencia, aunque la actuación del arquero mendocino Emmanuel Gómez Riga evitó que el resultado fuera más abultado.

La victoria llegó pocos días después de la consagración internacional de Boca, que el sábado había conquistado la Copa Sudamericana en Barranquilla frente a Atlético Mineiro. Con el impulso de ese título, el equipo volvió a jugar en casa y recibió una ovación de su público, que también celebró el trofeo continental.

Durante el encuentro, Boca tuvo que afrontar algunas complicaciones físicas. Milton Delgado salió en el primer tiempo por un golpe en la rodilla y su reemplazante, Williams Alarcón, también terminó lesionado y se retiró entre lágrimas. Sin embargo, las variantes no impidieron que el equipo mantuviera la iniciativa y buscara más goles.

En el tramo final, el Xeneize acumuló situaciones frente al arco rival y estuvo cerca de ampliar la ventaja. Incluso Adam Bareiro, que volvió a jugar tras una operación, tuvo oportunidades para convertir. Independiente Rivadavia, en tanto, sufrió el dominio local y encontró en su arquero la principal respuesta para evitar una goleada.

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Con la clasificación asegurada, Boca se enfrentará a Gimnasia de La Plata el próximo domingo en la Bombonera, por los cuartos de final del Clausura. El equipo platense viene de eliminar a Newell's por 4-2 en la prórroga y será el próximo desafío del conjunto xeneize, que buscará prolongar su buen momento y seguir en carrera por otro título.