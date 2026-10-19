Quilmes, consiguió una importante victoria por 93 a 74 frente a Central Entrerriano, en un encuentro que recordó los enfrentamientos entre ambos equipos en el viejo Torneo Nacional de Ascenso (TNA), durante la temporada 1998/99. Después de un comienzo equilibrado, el conjunto marplatense encontró respuestas desde el banco, mejoró su defensa y tomó el control del partido para quedarse con el triunfo.

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El arranque fue favorable para la visita, que aprovechó la dinámica del juego y sacó una rápida ventaja de 12 a 4. Sin embargo, Quilmes reaccionó con los ingresos de Dominé y Manuel Alonso, sumados al aporte de Albertón Rodríguez. Un triple de Alonso sobre el cierre permitió que el primer cuarto terminara igualado en 20.

En el segundo período, el equipo de Saborido elevó su intensidad y encontró en los juveniles Luna y Dominé las herramientas para cambiar el desarrollo. Con una defensa más firme y mayor fluidez en ataque, el Cervecero pasó al frente y amplió la diferencia. Otro triple sobre la chicharra, esta vez de Augusto Alonso, selló el 47 a 37 con el que ambos equipos se fueron al descanso.

Tras la pausa, Quilmes mantuvo el dominio y encontró en sus extranjeros nuevas soluciones ofensivas. Beamer se destacó desde el perímetro y fue determinante para que el local alcanzara una máxima diferencia de 20 puntos (57-37). La solidez defensiva también resultó clave para sostener la ventaja, mientras Central Entrerriano intentaba mantenerse en partido a partir de los aportes de Moussa y Castillo. El tercer cuarto terminó 70 a 54 a favor del conjunto marplatense.

En el último período, Quilmes no bajó la intensidad y administró la diferencia hasta el cierre. Central Entrerriano continuó dando pelea, pero el local mostró un funcionamiento colectivo sólido para asegurar el triunfo por 93 a 74.

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Beamer fue el máximo anotador del encuentro, con 27 puntos, mientras que Albertón y Duvanced aportaron 14 cada uno. También fueron importantes las contribuciones de Luna, Dominé y Amán en distintos pasajes del partido. Por el lado de la visita, Castillo se destacó con 16 unidades.

De esta manera, Quilmes dejó atrás la derrota en su debut frente a River y sumó una victoria importante ante su gente. Ahora, el Cervecero afrontará una gira como visitante para medirse con Ciclista y Pico, mientras que Central Entrerriano tendrá una nueva presentación el martes, nuevamente en Mar del Plata, frente a Unión.

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