Aldosivi cayó 2 a 1 ante Estudiantes de Río Cuarto este domingo en el estadio Ciudad de Río Cuarto Antonio Candini, por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El equipo marplatense había conseguido ponerse en ventaja en el segundo tiempo, pero el local revirtió el resultado con dos goles en el tramo final del encuentro.

Ads

El conjunto dirigido por Javier Sanguinetti abrió el marcador a los 68 minutos, cuando Andrés Vombergar convirtió el 1 a 0 para el “Tiburón”. Con esa ventaja, Aldosivi buscaba conseguir un resultado importante en su visita a Córdoba, en un partido clave para sus aspiraciones en el campeonato.

Sin embargo, Estudiantes de Río Cuarto reaccionó en los últimos minutos y consiguió cambiar el rumbo del encuentro. A los 85 minutos, Ibrahim Hesar marcó el empate y volvió a poner al conjunto local en partido.

Dos minutos después, a los 87, Gabriel Alanís convirtió el segundo tanto de Estudiantes y estableció el 2 a 1. De esta manera, el equipo cordobés dio vuelta el resultado en apenas dos minutos y pasó a estar en ventaja cuando quedaba poco tiempo para el final.

Aldosivi intentó sostener sus posibilidades de rescatar un punto, pero no logró volver a marcar. El árbitro añadió cuatro minutos de descuento y el encuentro terminó con la victoria de Estudiantes de Río Cuarto por 2 a 1.

Ads

La derrota significó un duro golpe para el equipo marplatense, que había logrado ponerse en ventaja, pero no pudo sostenerla en el cierre del partido. Para Estudiantes, en cambio, el triunfo representó una victoria importante ante su público.

Con este resultado, Aldosivi deberá enfocarse en sus próximos compromisos del Torneo Clausura, en una etapa decisiva para sus objetivos en la máxima categoría del fútbol argentino.

Puede interesarte

Ads