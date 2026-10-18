Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto se enfrentan hoy a las 18 por la fecha 13 del torneo clausura en un partido crucial por la permanencia. El conjunto marplatense no solo necesita sumar, sino también, esperar una derrota de Deportivo Riestra que le permita soñar con mantener la categoría.

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Con un margen de error mínimo, Javier Sanguinetti no podrá contar con algunos jugadores que sufrieron distintas lesiones: Elías López, Leonardo Sigali, Rodrigo González, Nicolás Linares, Alan Sosa y Lucas Acosta.

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Ante este panorama de ausencias, el cuerpo técnico del “Tiburón” se ve obligado a rearmar el once inicial para sostener las expectativas de los hinchas. Sin embargo, no todo son malas noticias para Aldosivi, ya que, Joaquín Pombo y Andrés Vombergar volverán a estar a disponibles para el DT.

Con 12 puntos en juego, Aldosivi se encuentra a 6 puntos del “Malevo” que se enfrenta el lunes 21:15 ante Unión de Santa Fe.

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Damián Espinoza

Árbitro asistente 2: Carla López

Cuarto árbitro: Alejandro Scionti

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Manuel Sánchez

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