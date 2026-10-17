Peñarol sigue a paso firme en el inicio de la temporada. El equipo de Leandro Ramella se impuso por 92-85 ante San Lorenzo en el estadio Roberto Pando y regresará a Mar del Plata con dos triunfos importantes en su primera gira del campeonato.

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Agustín Pérez Tapia, con 17 puntos, fue el máximo anotador del conjunto marplatense, mientras que Andrés Jaime aportó 16 unidades y tuvo un papel clave en el mejor momento del equipo.

Tras una primera mitad pareja, el Milrayitas mostró su mejor versión en el tercer cuarto, dominó el juego y llegó a sacar una diferencia de 15 puntos. Aunque el Ciclón intentó reaccionar en el cierre, Peñarol mantuvo la calma y terminó asegurando la victoria con los libres de Guerra y Jaime.

Con este triunfo, Peñarol estiró su invicto a tres partidos y alimenta la ilusión de sus hinchas en el comienzo de la Liga Nacional.

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El próximo compromiso será el 27 de octubre, cuando reciba a San Martín de Corrientes en el Polideportivo Islas Malvinas, antes de emprender una nueva gira por Santiago del Estero.

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