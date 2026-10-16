Casi un mes después de la final de la Supercopa Internacional, el Tribunal de Disciplina hizo oficial las sanciones para los dirigentes de Estudiantes de La Plata por los incidentes registrados tras la derrota por 3-1 ante Rosario Central.

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Juan Sebastián Verón, Pascual Caiella y Marcos Angeleri recibieron tres meses de suspensión por ingresar al campo de juego e increpar al árbitro Darío Herrera luego del encuentro que consagró campeón al Canalla.

Además de las sanciones individuales, Estudiantes deberá afrontar una multa de 500 entradas, de acuerdo con la resolución del organismo disciplinario.

La final había terminado en medio de una fuerte polémica y con cruces entre los protagonistas. Ahora, con la resolución oficial, el club platense deberá cumplir las sanciones impuestas por los hechos ocurridos tras el partido.

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