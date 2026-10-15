La CONMEBOL rechazó la inscripción de Marcos Rojo para disputar las semifinales de la Copa Libertadores con Estudiantes de La Plata, por lo que el defensor no podrá estar presente en los encuentros ante Flamengo.

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El organismo sudamericano notificó a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que el jugador no fue habilitado, en una decisión basada en los reglamentos de la FIFA. El club platense también recibió la comunicación oficial y comenzó a analizar los pasos a seguir.

A través de un comunicado, Estudiantes manifestó su disconformidad con la resolución y sostuvo que la inscripción del futbolista se realizó de acuerdo con la normativa vigente. Además, señaló que, en casos recientes, la CONMEBOL había aceptado solicitudes de inscripción en condiciones que consideró similares a las de Rojo.

El Club Estudiantes de La Plata informa que la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) resolvió rechazar el pedido de inscripción del jugador Marcos Rojo. El Club manifiesta que el registro del jugador fue realizado en un todo de acuerdo con la normativa vigente, y expresa su disconformidad con la decisión adoptada por CONMEBOL, toda vez que en recientes casos dicho organismo emitió dictámenes favorables, dándole curso a la inscripción de jugadores cuya solicitud fue realizada en idénticas condiciones en las que se encontraba la de Marcos. En este caso CONMEBOL debió haber aplicado idéntico criterio. En este entendimiento, tratándose de un reclamo justo, el Club recurrirá la resolución ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), solicitando la aplicación de una medida cautelar que revierta lo resuelto. — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) October 15, 2026

Ante esta situación, la institución confirmó que recurrirá al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) y solicitará una medida cautelar para intentar revertir la decisión.

Mientras tanto, Rojo podrá jugar los partidos correspondientes al torneo local con el Pincha, aunque su presencia en las semifinales de la Libertadores quedó descartada por el momento.

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