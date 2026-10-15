Conmebol no habilitó a Marcos Rojo para las semifinales de la Libertadores
Estudiantes de La Plata no podrá contar con el defensor para los cruces ante Flamengo. El club rechazó la decisión del organismo y anunció que recurrirá al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS).
La CONMEBOL rechazó la inscripción de Marcos Rojo para disputar las semifinales de la Copa Libertadores con Estudiantes de La Plata, por lo que el defensor no podrá estar presente en los encuentros ante Flamengo.
El organismo sudamericano notificó a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que el jugador no fue habilitado, en una decisión basada en los reglamentos de la FIFA. El club platense también recibió la comunicación oficial y comenzó a analizar los pasos a seguir.
A través de un comunicado, Estudiantes manifestó su disconformidad con la resolución y sostuvo que la inscripción del futbolista se realizó de acuerdo con la normativa vigente. Además, señaló que, en casos recientes, la CONMEBOL había aceptado solicitudes de inscripción en condiciones que consideró similares a las de Rojo.
Ante esta situación, la institución confirmó que recurrirá al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) y solicitará una medida cautelar para intentar revertir la decisión.
Mientras tanto, Rojo podrá jugar los partidos correspondientes al torneo local con el Pincha, aunque su presencia en las semifinales de la Libertadores quedó descartada por el momento.