Quilmes pone primera en una nueva edición de la Liga Argentina de Básquet. Este jueves, desde las 21, el conjunto marplatense recibirá a River Plate en el estadio José Martínez, en el partido que abrirá su participación en la Conferencia Sur. El encuentro se podrá ver a través de Básquet Pass TV.

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El equipo dirigido por Sebastián Saborido afrontará una temporada con renovadas expectativas y buscará ser protagonista en la lucha por el ascenso a la Liga Nacional. Para esta campaña, el Cervecero incorporó a Federico Elías y Valentín Duvanced, provenientes de la máxima categoría, además de sumar a los hermanos Alonso, jugadores con experiencia en la competencia.

Quilmes, que fue campeón de la segunda categoría del básquet nacional en tres oportunidades, intentará aprovechar la localía para comenzar el torneo con una victoria. Enfrente estará River Plate, que llega a la competencia tras conseguir el ascenso desde La Liga Federal.

La temporada 2026/27 contará con 34 equipos divididos en dos conferencias de 17 clubes, que disputarán la fase regular bajo el formato de todos contra todos, con partidos de ida y vuelta dentro de cada zona. Luego llegará el turno de los playoffs, que definirán al equipo que conseguirá el ascenso a la Liga Nacional para la temporada 2027/28.

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