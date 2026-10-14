Tras participar por última vez en 2025 de la GT World Challenge Europe, a los mandos de un Ferrari de la escudería AF Corse, Marcos Siebert volverá a correr en la categoría aunque está vez lo hará a los mandos de un Mercedes GT3 del equipo MotoPark, en la última fecha del campeonato. La actividad se desarrollará del 15 al 17 de octubre en el circuito de Portimão, en Portugal

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En la carrera compartirá pista con Max Verstappen y Valentino Rossi, ambos multicampeones mundiales de Formula 1 y Moto GP respectivamente.

El marplatense estará tras el volante del mercedes número 19 y compartirá asiento con Christian Mansell y Aaron Walker, aunque no será la primera vez con este equipo ya que participó junto a ellos en la GT Open.

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Esta carrera cuenta con un adicional especial, no solo por ser la última fecha del campeonato sino que tendrá la participación de Max Verstappen y Valentino Rossi, ambos multicampeones mundiales de Formula 1 y Moto GP respectivamente.

El tetracampeón del mundo de F1 manejará el Mercedes-AMG GT3 EVO número 3 de Mercedes-AMG Team Verstappen Racing , junto con Chris Lulham y Ben Barnicoat. La formación participará en la competencia de tres horas que cerrará la temporada y marcará el debut del neerlandés en el GT World Challenge Europe.

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Por su parte, Valentino Rossi, quien correrá con el BMW M4 GT3 EVO número 46 del Team WRT . El italiano, nueve veces campeón mundial de motociclismo, participa durante toda la temporada en la categoría y compartirá la clasificación general con Verstappen.

La actividad comenzará mañana, la clasificación será el viernes a las 13:55 (hora argentina) y la carrera se disputará el sábado a las 13:00 (hora argentina) y tendrá una duración de tres horas.

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