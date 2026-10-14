La tercera edición del “Six Kings Slam 2026” previsto para el 21, 22 y 24 de octubre, se postergó para disputarse del 27 al 30 de diciembre de este año. De acuerdo con un comunicado difundido por Turki Alalshikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita, la medida responde a "razones logísticas".

Ads

Esto ocurre en un contexto en el que Riad registra daños y heridos tras una serie de ataques perpetrados por los rebeldes hutíes de Yemen.

Puede interesarte

La inesperada ofensiva del pasado sábado hizo postergar la realización del certamen, que reparte 1.5 millones de dólares a cada participante y 6 millones al campeón. Este monto constituye el mayor premio en la historia de este deporte al superar ampliamente la bolsa entregada por los Grand Slam.

Los participantes para esta edición postergada serán Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz, Alex de Miñaur y Learner Tien. Este último ocuparía el lugar de Jannik Sinner, lesionado y campeón de las dos ediciones anteriores.

Ads

Ads