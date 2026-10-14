Francisco Comesaña comenzó con el pie derecho su participación en el Challenger de Santa Cruz de la Sierra 2, en Bolivia. El marplatense, ubicado en el puesto 125 del ranking ATP, venció al dominicano Nick Hardt (281°) por 6-3, 4-6 y 6-2 para avanzar a la segunda ronda.

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El encuentro se definió en tres sets. Luego de quedarse con el primero, el argentino cedió el segundo por 6-4, pero recuperó el dominio en el parcial decisivo y selló la victoria con un 6-2.

Comesaña, exintegrante del Top 55, afronta el torneo como máximo preclasificado. El cuadro también cuenta con el local Hugo Dellien como segundo cabeza de serie y el brasileño Thiago Seyboth Wild como tercero. El certamen se disputa sobre polvo de ladrillo y pertenece a la categoría Challenger 75, que otorga 75 puntos ATP al campeón.

En busca de un lugar en los cuartos de final, el tenista marplatense se enfrentará este miércoles al brasileño Felipe Meligeni Alves, ubicado en el puesto 453 del ranking mundial. Comesaña intentará aprovechar su condición de primer preclasificado para seguir avanzando en el certamen y sumar puntos importantes para el ranking.

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