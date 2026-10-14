Peñarol de Mar del Plata visitará este miércoles a Lanús por una nueva jornada de La Liga Nacional de Básquet. El encuentro comenzará a las 20.30 en el estadio Antonio Rotili y se podrá seguir por Básquet Pass.

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El conjunto marplatense buscará darle continuidad a su buen inicio de temporada, luego de imponerse por 62-57 ante Gimnasia en el Polideportivo Islas Malvinas. En ese partido, Agustín Pérez Tapia fue el máximo anotador con 16 puntos, mientras que Andrés Jaime aportó 12 tantos y ocho asistencias.

Por su parte, Lanús llega motivado tras conseguir su primera victoria desde su regreso a la máxima categoría. El Granate superó por 67-58 a Oberá Tenis Club como local, luego de caer en su debut por 92-74 frente a Gimnasia. Pedro Bombino Parada fue una de las figuras del triunfo, con 16 puntos, 10 rebotes y 27 de valoración.

En el historial general, Peñarol lleva la ventaja con 29 triunfos en 40 enfrentamientos, contra 11 victorias del conjunto bonaerense. Sin embargo, el Granate se hace fuerte en el Antonio Rotili, donde ganó siete de los 13 partidos disputados ante el Milrayitas, además de imponerse en cuatro de los últimos cinco cruces jugados allí por La Liga Nacional.

El último enfrentamiento entre ambos en la competencia se disputó el 24 de febrero de 2016, en Mar del Plata, y terminó con victoria del equipo marplatense por 100-87. Nicolás Brussino fue la gran figura de aquella noche, con 30 puntos, nueve rebotes y cinco asistencias.

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En cuanto a los registros individuales, Selem Safar ocupa el puesto 16 de la tabla histórica de triples, con 1.288 conversiones, y está a 12 de alcanzar a Héctor Campana. Sebastián Vega, por su parte, suma 817 partidos disputados en la competencia y necesita tres presentaciones para igualar a Juan Manuel Rivero.

Para el encuentro de este miércoles, ambos equipos contarán con sus planteles completos. Peñarol intentará sostener su arranque ganador, mientras que Lanús buscará aprovechar la localía para sumar un nuevo triunfo.

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