Alexander Zverev consiguió una trabajada victoria ante Alexander Bublik por 7-6 (6), 4-6 y 7-6 (1) y avanzó a los cuartos de final del Masters 1000 de Shanghái. El alemán se impuso en un encuentro muy parejo, que se definió en el tie-break del tercer set.

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En la próxima instancia, Zverev se enfrentará al australiano Alex de Miñaur, con el objetivo de seguir avanzando en el certamen asiático.

Ademas, el alemán aseguró el primer puesto del ranking ATP para el cierre de 2026 tras la eliminación de Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Shanghái. Será el primer tenista de Alemania en finalizar una temporada en la cima.

Alexander Zverev terminará el 2026 como número uno del ranking ATP por primera vez en su carrera, sin importar los resultados de los torneos que restan en el calendario. La confirmación llegó tras la derrota del español Carlos Alcaraz ante el belga Zizou Bergs, en la tercera ronda del Masters 1000 de Shanghái.

Alcaraz, actual número tres del mundo y uno de los aspirantes a quedarse con el primer puesto, necesitaba consagrarse en China y combinar ese resultado con otros marcadores favorables para mantener sus chances. Sin embargo, la caída ante Bergs lo dejó sin posibilidades matemáticas de alcanzar al alemán.

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Zverev ya tenía encaminado el ascenso a la cima debido a la baja del italiano Jannik Sinner por lesión para el resto de la temporada. Con la eliminación de Alcaraz, el alemán aseguró el primer lugar al finalizar el año y se convertirá en el primer tenista alemán en cerrar una temporada como número uno del mundo.