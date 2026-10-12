Cristiano Ronaldo volvió a hablar sobre la discusión por quién es el mejor futbolista de todos los tiempos y no dudó en destacar sus propios méritos. En una entrevista con CNN Portugal, el delantero aseguró que los números respaldan su postura y afirmó que es el jugador más completo de la historia.

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“El mejor de la historia soy yo. Hay gente que no está evaluando mi estado de forma, mis goles. Los números hablan por sí solos”, expresó el portugués. Además, reconoció que elegir a Lionel Messi, Pelé o Diego Maradona puede depender de los gustos personales, aunque rechazó que se cuestione su capacidad futbolística.

Por otra parte, Ronaldo se refirió a la expectativa por alcanzar los 1.000 goles en su carrera y sostuvo que no quiere que ese objetivo se convierta en una obsesión. “No me gusta eso. Las cosas tienen que suceder de forma natural. Ya sea que marque 920, 925 o 930 goles”, señaló.

Finalmente, el delantero reafirmó su postura sobre el debate histórico: considera que sus estadísticas hablan por sí solas y se mantiene firme en su convicción de ser el mejor de todos los tiempos.

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