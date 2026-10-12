Alvarado cayó por 1-0 ante Cipolletti en La Visera, por el partido de ida de las semifinales del Torneo Federal A en la lucha por el primer ascenso a la Primera Nacional. El gol de Cristian González le dio la ventaja al conjunto rionegrino, mientras que la serie se definirá la próxima semana en Mar del Plata.

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Sin embargo, uno de los momentos que dejó el encuentro fue la expulsión de Germán Sosa a los 81 minutos. Tras lo sucedido y la difusión de imágenes en las redes sociales, el futbolista del conjunto marplatense publicó un comunicado para explicar su versión de los hechos y pedir disculpas por su reacción posterior a la tarjeta roja.

🚨 Así fue la secuencia donde es expulsado Germán Sosa de Alvarado. #Alvarado https://t.co/rnFTDUEf72 — LaVozDelEstadio (@LVDEMDQ) October 12, 2026

En su descargo, Sosa aclaró que la expulsión se produjo en una jugada previa a la que luego se viralizó y sostuvo que la difusión de esas imágenes fuera de contexto generó una interpretación equivocada de lo ocurrido. Además, compartió videos para mostrar la secuencia de los hechos y señaló que increpó a un jugador rival que, según su versión, realizaba gestos y burlas desde el suelo.

De todos modos, el delantero reconoció que su reacción posterior a la expulsión no estuvo justificada y manifestó estar “profundamente avergonzado y arrepentido”. También pidió disculpas a los futbolistas de Cipolletti, a sus compañeros y a los hinchas de Alvarado.

“Me hago responsable de mis actos, lamento lo sucedido y entiendo que siempre debemos dar el ejemplo dentro y fuera de la cancha”, expresó el jugador, quien también reafirmó su compromiso con el club marplatense.

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