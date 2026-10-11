Franco Colapinto abandonó el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 por un problema técnico en su Alpine A526, cuando se disputaba la vuelta 31 de la carrera. Su compañero Pierre Gasly finalizó 11° y quedó fuera de la zona de puntos.

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El piloto argentino debió retirarse por una falla en la transmisión de su monoplaza, en una jornada que terminó sin unidades para Alpine. Colapinto no pudo completar la prueba en el circuito callejero de Marina Bay.

La victoria quedó en manos de Max Verstappen, que dominó la competencia de principio a fin y consiguió su primer triunfo en Singapur. Charles Leclerc y Andrea Kimi Antonelli completaron el podio.

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En el tramo final, Antonelli superó a Lando Norris y se metió entre los tres primeros. Mientras tanto, Gasly perdió posiciones y terminó fuera de los diez primeros tras ser superado por Isack Hadjar.

Con este resultado, Colapinto deberá esperar la próxima fecha para volver a competir en la máxima categoría. Según el calendario citado por Infobae, la actividad continuará dentro de unas semanas en el circuito de Austin, Estados Unidos.

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Fuente: Infobae

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