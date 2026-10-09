Marcos Rojo fue habilitado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para jugar en Estudiantes de La Plata, luego de que el club resolviera los trámites administrativos necesarios para concretar su incorporación desde Racing. De esta manera, el defensor podrá disputar las competencias locales y la Copa Libertadores, en la que el equipo platense enfrentará a Flamengo en las semifinales.

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La autorización llegó este viernes, luego de varias horas de incertidumbre sobre la posibilidad de inscribir al futbolista. Estudiantes presentó la documentación necesaria y consiguió destrabar el procedimiento antes del cierre del plazo para entregar la lista de buena fe ante la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

Uno de los puntos que generó dudas fue la posibilidad de incorporar un reemplazante por la lesión del mediocampista Gabriel Neves, quien sufrió una fractura de muñeca. Sin embargo, el club platense logró avanzar con la inscripción excepcional de Rojo y obtuvo la autorización correspondiente.

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Con esta resolución, el defensor de 36 años podrá volver a vestir la camiseta de Estudiantes y quedar a disposición para los próximos compromisos del equipo, que tendrá como uno de sus principales objetivos la serie de semifinales de la Copa Libertadores frente al conjunto brasileño.

La llegada de Rojo a Estudiantes se concretó después de que el jugador solicitara la liberación de su pase para ponerle fin a su etapa en Racing. El futbolista consideraba cumplido su ciclo en la institución de Avellaneda y tenía la intención de regresar al club platense, con el que mantiene una fuerte identificación.

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En medio de las negociaciones, el director deportivo de Estudiantes, Agustín Alayes, presentó una oferta formal ante Sebastián Saja, su par de Racing, para avanzar con la incorporación del defensor. La operación se desarrolló en un contexto de tensión entre Rojo y la dirigencia de la Academia, mientras Estudiantes buscaba acelerar los plazos para contar con el futbolista de cara a la instancia decisiva de la Copa Libertadores.

Finalmente, con la habilitación de la AFA, el Pincha logró resolver el principal obstáculo administrativo y podrá contar con el defensor para afrontar los compromisos que tiene por delante.

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