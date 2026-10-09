La violencia volvió a ser protagonista en el Torneo Proyección. Luego de los incidentes registrados al finalizar el partido entre Atlético Tucumán y Talleres de Córdoba, ambos clubes expresaron públicamente su rechazo a lo ocurrido y adelantaron que evaluarán los hechos.

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Desde el lado del Decano, manifestaron su “más enérgico repudio” y remarcaron que “ninguna circunstancia deportiva justifica la violencia”. Además, señalaron que estas conductas atentan contra los valores de respeto, convivencia y juego limpio que deben prevalecer en el fútbol. La institución tucumana también informó que evaluará lo sucedido y tomará las medidas disciplinarias correspondientes dentro de su ámbito de competencia.

COMUNICADO. El Club Atlético Tucumán expresa su más enérgico repudio a los hechos de violencia registrados al finalizar el encuentro de Reserva disputado hoy, entre nuestra institución y Talleres de Córdoba. Ninguna circunstancia deportiva justifica la violencia. Estas conductas atentan contra los valores de respeto, convivencia y juego limpio que deben prevalecer en el fútbol. El rechazo a cualquier forma de agresión debe ser categórico, independientemente de quién la protagonice. Asimismo, la institución evaluará lo sucedido y tomará las medidas disciplinarias correspondientes, dentro del ámbito de su competencia. Quienes acompañamos la formación de jóvenes futbolistas tenemos la responsabilidad de promover el respeto y actuar con el ejemplo, dentro y fuera del campo de juego. — Atlético Tucumán (@ATOficial) October 8, 2026

Por su parte, Talleres llevó tranquilidad a sus socios e hinchas al confirmar que sus jugadores y el cuerpo técnico se encuentran bien. El club cordobés también repudió las agresiones y sostuvo que la violencia es incompatible con los valores que deben guiar los espacios de formación.

Asimismo, la T explicó que, una vez que el plantel regrese a Córdoba, escuchará la versión de sus futbolistas y del cuerpo técnico para conocer en profundidad lo sucedido. A partir de esa instancia, determinará las medidas que correspondan.

De esta manera, ambas instituciones se pronunciaron sobre los incidentes y coincidieron en condenar la violencia. Ahora, resta conocer las conclusiones de sus respectivas evaluaciones y las eventuales sanciones que puedan derivarse de lo ocurrido.

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