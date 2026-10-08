Colapinto ya está en Singapur para un nuevo desafío en la Fórmula 1
Franco Colapinto ya se encuentra en Marina Bay para disputar el Gran Premio de Singapur, la 17ª fecha de la temporada de Fórmula 1 y el último fin de semana del año con formato Sprint.
El piloto argentino afrontará su tercera participación en el circuito con Williams y se mostró entusiasmado por volver a correr de noche: “Singapur es una pista en la que siempre he disfrutado manejar. Las carreras nocturnas son divertidas”, expresó Colapinto.
El trazado de Marina Bay tiene 4.927 metros, la carrera principal está prevista a 62 vueltas y tendrá una distancia total de 306,143 kilómetros. Para esta edición se realizaron modificaciones en el pit lane, la curva 10 y algunos pianos del circuito.
Para esta edición también se realizaron algunas modificaciones en el circuito:el muro de boxes fue desplazado un metro para ampliar el pit lane, se modificó la alineación del muro en la curva 10 y se retiraron los pianos naranjas de las curvas 1, 3 y 16.
La actividad en pista comenzará mañana con la práctica y la clasificación para el Sprint. La semana pasada, Franco Colapinto terminó 13° en el Gran Premio de Baréin disputado en el circuito de Sepang, Malasia.
Fue una buena remontada, porque largó desde el 21° lugar debido a las penalizaciones que arrastraba y logró avanzar ocho posiciones hasta la bandera a cuadros. Además, mostró buen ritmo cuando la pista comenzó a secarse, aunque una estrategia inicial con neumáticos lisos le hizo perder tiempo.