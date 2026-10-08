El piloto argentino afrontará su tercera participación en el circuito con Williams y se mostró entusiasmado por volver a correr de noche: “Singapur es una pista en la que siempre he disfrutado manejar. Las carreras nocturnas son divertidas”, expresó Colapinto.

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Bringing the pink to Singapore 🩷 https://t.co/h7GEiBOVDB — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) October 8, 2026

El trazado de Marina Bay tiene 4.927 metros, la carrera principal está prevista a 62 vueltas y tendrá una distancia total de 306,143 kilómetros. Para esta edición se realizaron modificaciones en el pit lane, la curva 10 y algunos pianos del circuito.

Para esta edición también se realizaron algunas modificaciones en el circuito:el muro de boxes fue desplazado un metro para ampliar el pit lane, se modificó la alineación del muro en la curva 10 y se retiraron los pianos naranjas de las curvas 1, 3 y 16.

La actividad en pista comenzará mañana con la práctica y la clasificación para el Sprint. La semana pasada, Franco Colapinto terminó 13° en el Gran Premio de Baréin disputado en el circuito de Sepang, Malasia.

Fue una buena remontada, porque largó desde el 21° lugar debido a las penalizaciones que arrastraba y logró avanzar ocho posiciones hasta la bandera a cuadros. Además, mostró buen ritmo cuando la pista comenzó a secarse, aunque una estrategia inicial con neumáticos lisos le hizo perder tiempo.

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