Micaela Marchesi, representante del Club Atlético Quilmes, logró la clasificación al Sudamericano Infantil Juvenil de Gimnasia Artística, que se llevará a cabo del 25 al 30 de noviembre en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

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Con 15 años, la joven gimnasta tendrá la posibilidad de representar tanto a la institución marplatense como a la Argentina en una competencia internacional, luego de alcanzar la clasificación que le permitirá medirse con atletas de distintos países de la región.

El logro es el resultado del trabajo y la preparación sostenida de Marchesi, que ahora afrontará un nuevo desafío en su carrera deportiva con la posibilidad de llevar los colores de Quilmes y del país a un escenario sudamericano.

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