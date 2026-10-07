El partido se disputará el viernes 9 de octubre, desde las 14.30, en el estadio José María Minella. Aldosivi recibirá a Sarmiento por la fecha 12 del Torneo Clausura y el encuentro será televisado por TNT Sports.

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El partido ante Sarmiento será el primero de las últimas cinco fechas que le quedan al conjunto marplatense en el Clausura. Luego, Aldosivi recibirá a Estudiantes de Río Cuarto, visitará a Belgrano en Córdoba, enfrentará a Racing en Avellaneda y cerrará el campeonato como local ante River.

De cara a este partido, el club marplatense comenzó con la venta de entradas. Las localidades pueden adquirirse en la Tienda Tiburón, ubicada en Olavarría 2967, este miércoles y jueves de 10 a 14 y de 16 a 20, y el viernes de 10 a 12.30. También habrá venta el jueves, de 10 a 18, en el Predio del Club Aldosivi.

Los precios son de $50.000 la general, $25.000 para jubilados, $13.000 para menores y $70.000 las plateas.

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Árbitros: Luis Lobo Medina; asistentes Facundo Rodríguez y Diego Romero; cuarto árbitro Joaquín Gil; VAR Álvaro Carranza y AVAR Franco Morón.