“Lo primero que pienso es en mi viejo”, expresó el capitan argentino al comenzar su discurso, visiblemente emocionado. “Fue un orgullo muy grande defender esta camiseta en estos más de 20 años. Hasta en los peores momentos, que los hemos pasado y los he tenido, nunca dejé de pelear, de luchar, de dar el máximo, de querer estar siempre”.

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Messi reconoció que dejar de vestir la camiseta argentina será un dolor muy grande y aseguró que jugar para el país fue “lo más lindo que te puede pasar”. También recordó el sueño cumplido de ser campeón del mundo: “Tuvimos la suerte de cumplir mi sueño y el de todo el país, de volver a ser campeones del mundo”.

El capitán también destacó a todos los compañeros que lo acompañaron durante su recorrido con la Selección y defendió el esfuerzo realizado en cada generación. “No tengan dudas de que todos los compañeros que tuve al lado dejaron siempre todo por esta camiseta, siempre”, sostuvo.

Además, dejó un mensaje pensando en lo que viene y pidió mantener la unión del grupo: “Hay gente que quiere ver mal a la Selección y no hay que darles el gusto”. En esa línea, remarcó la importancia de “hacer grupos fuertes” y de “acompañarse más que nunca”, porque, según advirtió, “van a venir momentos duros porque no es normal todo lo que se hizo”.

Con estas palabras, Messi cerró una etapa que ya forma parte de la historia grande del deporte argentino. Más de dos décadas, cuatro títulos y un legado que excede cualquier estadística: el de haber convertido el sueño de millones en realidad.

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👏🐐 ¡EL PASILLO PARA LIONEL ANDRÉS MESSI! ¡ETERNAMENTE AGRADECIDOS, CAPITÁN! 🇦🇷💙 https://t.co/w4WH5tum5t — TyC Sports (@TyCSports) October 7, 2026