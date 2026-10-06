Lionel Messi recibió un nuevo reconocimiento para su larga y exitosa carrera. La Universidad de Buenos Aires le entregó el título de "Doctor Honoris Causa", la máxima distinción honorífica de la institución. La decisión fue aprobada de manera unánime por el Concejo Superior de la UBA, en donde se destacó no solo sus logros deportivos, sino también su representación de la Argentina durante los último años.

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En los fundamentos, señaló que su trayectoria constituye un ejemplo de “excelencia, perseverancia, humildad y ejercicio ético”, además de remarcar su compromiso con la representación nacional.

“Más allá de lo que todas y todos los argentinos conocemos de Messi, independientemente de los números y las estadísticas que dan cuenta de su condición como deportista, queremos reconocer también a una persona humilde, perseverante, ejemplo y embajador de nuestra cultura popular y de nuestra identidad nacional”, expresó Ricardo Gelpi, rector de la UBA.

Por su parte, el mejor futbolista del mundo, agradeció la distinción por parte de la Universidad de Buenos Aires y dijo: "Poder recibir un reconocimiento así es un orgullo para mí, sobre todo poder decir que soy un doctor honorífico”.

El rosarino también habló sobre su partido de despedida en la selección argentina y expresó que será una jornada muy especial. “Estoy tranquilo, pero a medida que se acerca el momento del partido se va complicando un poquito más, así que empezarlo de esta manera, con este reconocimiento, lo hace mucho más especial”, enfatizó Messi.

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