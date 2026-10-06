El partido tuvo un desenlace inesperado. Djokovic se había quedado con un ajustado primer set por 7-6(5) y, cuando comenzaba el segundo parcial, De Minaur decidió retirarse debido a una lesión. De esta manera, el serbio volvió a celebrar en Pekín y amplió su récord como máximo ganador histórico del torneo, con siete títulos.

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“Un final extraño para una semana mágica. Le deseo a Alex una pronta recuperación”, expresó Djokovic tras la consagración. Además, el serbio agradeció al público chino por el apoyo recibido durante toda la semana y destacó su vínculo especial con el torneo.

A strange end to a magical week. Wishing @alexdeminaur a speedy recovery ❤️‍🩹 Proud to win a seventh time at a tournament so close to my heart. Thank you to the Chinese people for the truly incredible support all week. No place like Beijing. 🫶🏼🇨🇳 https://t.co/Ff6B1yHTJW — Novak Djokovic (@DjokerNole) October 6, 2026

Con este nuevo trofeo, Djokovic alcanzó los 102 títulos en su carrera profesional, una cifra que continúa ampliando su extraordinario palmarés.

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