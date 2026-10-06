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Djokovic se consagró campeón en Pekín tras el retiro de De Minaur
Novak Djokovic conquistó por séptima vez el China Open y sumó el título número 102 de su carrera. El serbio se quedó con la final luego de que Alex de Minaur abandonara por una lesión cuando perdía 7-6(5), 1-0.
El partido tuvo un desenlace inesperado. Djokovic se había quedado con un ajustado primer set por 7-6(5) y, cuando comenzaba el segundo parcial, De Minaur decidió retirarse debido a una lesión. De esta manera, el serbio volvió a celebrar en Pekín y amplió su récord como máximo ganador histórico del torneo, con siete títulos.
“Un final extraño para una semana mágica. Le deseo a Alex una pronta recuperación”, expresó Djokovic tras la consagración. Además, el serbio agradeció al público chino por el apoyo recibido durante toda la semana y destacó su vínculo especial con el torneo.
Con este nuevo trofeo, Djokovic alcanzó los 102 títulos en su carrera profesional, una cifra que continúa ampliando su extraordinario palmarés.