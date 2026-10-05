El Consejo Federal confirmó los cruces de la segunda fase del Torneo Regional Amateur y Quilmes ya conoce a su rival. El conjunto marplatense enfrentará a Ministerio de Quequén.

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La serie comenzará el próximo domingo 11 de octubre en el José Piantoni, mientras que la vuelta se disputará el 18 de octubre en el estadio República Ministerio.

El resto de los cruces de la zona serán:

Ferro de Pico vs. Atlético Villegas

Independiente de San Cayetano vs. Huracán de Ingeniero White

Argentino de 25 de Mayo vs. Racing de Olavarría

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