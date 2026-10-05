Medvedev fue descalificado tras golpear a un espectador y Djokovic avanzó a la final en Beijing
El ruso envió una pelota hacia las tribunas y terminó impactando en el rostro de un aficionado. El árbitro aplicó la descalificación cuando Medvedev perdía 7-5 y 5-3 ante Novak Djokovic, que jugará la final frente a Alex de Miñaur.
Un momento de tensión marcó la semifinal del ATP 500 de Beijing entre Daniil Medvedev y Novak Djokovic. El tenista ruso envió una pelota hacia las tribunas y terminó golpeando en el rostro a un espectador, que debió ser asistido por el personal de seguridad y posteriormente retirado del lugar.
Ante la situación, el árbitro decidió descalificar a Medvedev, tal como establece el reglamento, cuando el ruso se encontraba abajo por 7-5 y 5-3 frente a Djokovic. De esta manera, el serbio avanzó automáticamente a la final del torneo.
Djokovic disputará la definición ante el australiano Alex de Miñaur, que será este martes 6 de octubre desde las 8 de Argentina. El serbio buscará sumar un nuevo título a su extraordinaria carrera, con la posibilidad de alcanzar el trofeo número 102 de su trayectoria profesional.