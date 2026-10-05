Un momento de tensión marcó la semifinal del ATP 500 de Beijing entre Daniil Medvedev y Novak Djokovic. El tenista ruso envió una pelota hacia las tribunas y terminó golpeando en el rostro a un espectador, que debió ser asistido por el personal de seguridad y posteriormente retirado del lugar.

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¡¡INSÓLITO LO QUE HIZO MEDVEDEV!! Le pegó un pelotazo a un espectador en la grada y fue DESCALIFICADO en el partido ante Novak Djokovic. 📺 ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/dkfCITYRa7 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 5, 2026

Ante la situación, el árbitro decidió descalificar a Medvedev, tal como establece el reglamento, cuando el ruso se encontraba abajo por 7-5 y 5-3 frente a Djokovic. De esta manera, el serbio avanzó automáticamente a la final del torneo.

Djokovic disputará la definición ante el australiano Alex de Miñaur, que será este martes 6 de octubre desde las 8 de Argentina. El serbio buscará sumar un nuevo título a su extraordinaria carrera, con la posibilidad de alcanzar el trofeo número 102 de su trayectoria profesional.

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