Ecuador cerró la gira asiática sin triunfos y Gallardo ya piensa en lo que viene
La Tri empató 1-1 ante Panamá y volvió a caer por penales, por lo que terminó en el cuarto puesto de la Copa Kirin. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo cerró su primera gira bajo el mando del entrenador argentino con dos empates y una derrota.
Ecuador volvió a igualar en los 90 minutos y, al igual que frente a Japón, terminó perdiendo en la definición por penales. De esta manera, el equipo del “Muñeco” cerró su participación en la Copa Kirin en el cuarto lugar y sin victorias en sus tres partidos en Asia: empató ante Japón y Panamá y cayó frente a Corea del Sur.
Tras el encuentro, Gallardo destacó la actitud del equipo y aseguró que se lleva “buenas sensaciones” de la gira. “Me gusta que a este equipo no le gusta perder. Me gusta esa mentalidad”, sostuvo el entrenador, quien también remarcó que buscará seguir potenciando una idea basada en ser protagonistas y presionar alto. Además, reconoció que a Ecuador le faltó “consistencia en ataque” y adelantó que en la próxima fecha FIFA buscarán reducir los viajes.
En cuanto al estado físico del plantel, Gallardo confirmó que Pervis Estupiñán sufrió un golpe y un leve esguince de rodilla, aunque llevó tranquilidad al asegurar que “no hay nada de qué preocuparse”. El técnico también señaló que todavía quedan jugadores importantes por sumarse a La Tri mientras continúa armando el equipo de cara a los próximos desafíos.