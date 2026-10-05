Ecuador volvió a igualar en los 90 minutos y, al igual que frente a Japón, terminó perdiendo en la definición por penales. De esta manera, el equipo del “Muñeco” cerró su participación en la Copa Kirin en el cuarto lugar y sin victorias en sus tres partidos en Asia: empató ante Japón y Panamá y cayó frente a Corea del Sur.

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Tras el encuentro, Gallardo destacó la actitud del equipo y aseguró que se lleva “buenas sensaciones” de la gira. “Me gusta que a este equipo no le gusta perder. Me gusta esa mentalidad”, sostuvo el entrenador, quien también remarcó que buscará seguir potenciando una idea basada en ser protagonistas y presionar alto. Además, reconoció que a Ecuador le faltó “consistencia en ataque” y adelantó que en la próxima fecha FIFA buscarán reducir los viajes.

En cuanto al estado físico del plantel, Gallardo confirmó que Pervis Estupiñán sufrió un golpe y un leve esguince de rodilla, aunque llevó tranquilidad al asegurar que “no hay nada de qué preocuparse”. El técnico también señaló que todavía quedan jugadores importantes por sumarse a La Tri mientras continúa armando el equipo de cara a los próximos desafíos.

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