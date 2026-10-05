El partido entre San Lorenzo y San José, correspondiente al fútbol femenino de Primera División de la Liga Marplatense, fue suspendido el domingo en el estadio Juan Montoya luego de que el árbitro Agustín Cajal tomara la decisión ante los insultos y expresiones discriminatorias provenientes de ambas parcialidades.

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Desde San José manifestaron su solidaridad con las jugadoras de ambos equipos y aseguraron que trabajarán para identificar a las personas involucradas y tomar las medidas correspondientes. A su vez, remarcaron que, según su postura, las agresiones verbales fueron de ambas parcialidades, aunque señalaron que sus futbolistas no respondieron a los insultos y continuaron disputando el encuentro. El club también lamentó que la institución haya quedado en el centro de una situación extradeportiva y cuestionó la difusión de la imagen de una jugadora menor de edad, sobre quien anticipó que podría tomar medidas legales.

Por su parte, San Lorenzo repudió enérgicamente lo ocurrido y puso el foco especialmente en los insultos de carácter racista y xenófobo dirigidos hacia sus futbolistas. Desde la institución remarcaron que la violencia no se limita a las agresiones físicas y que los comentarios discriminatorios “no son aceptados ni dentro ni fuera de la cancha”. Además, expresaron su acompañamiento a las jugadoras y señalaron la importancia de erradicar este tipo de situaciones del fútbol marplatense.

Ahora, la situación quedó en manos del Tribunal de Disciplina de la Liga Marplatense, que deberá analizar lo ocurrido y determinar las posibles sanciones, luego de los comunicados emitidos por ambas instituciones.

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