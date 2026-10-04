Alvarado derrotó 2 a 0 a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo este domingo en el estadio José María Minella, por el partido de vuelta de los cuartos de final del Torneo Federal A. Con este resultado, el conjunto marplatense logró quedarse con la serie por 4 a 2 en el resultado global y avanzó a las semifinales del campeonato.

Ads

El “Torito” había igualado 2 a 2 en el encuentro de ida disputado en Villa Ramallo, por lo que llegaba al partido de vuelta con la necesidad de definir la clasificación ante su gente. El equipo marplatense buscó hacerse fuerte como local y consiguió un triunfo que le permitió continuar en carrera por el ascenso.

Durante gran parte del encuentro, Alvarado y Defensores de Belgrano no lograron sacarse diferencias en el marcador, el conjunto marplatense tuvo que esperar hasta el segundo tiempo para encontrar el gol que le permitiera comenzar a encaminar la clasificación.

A los 71 minutos, apareció Germán Sosa para marcar el 1 a 0 y poner en ventaja al conjunto dirigido por Pablo Martel. Con ese resultado, Alvarado pasó a tener una diferencia favorable tanto en el partido como en la serie.

Defensores de Belgrano necesitaba convertir para volver a meterse en la definición, pero Alvarado consiguió mantener el resultado durante los minutos restantes. El equipo marplatense sostuvo la ventaja y esperó su oportunidad para liquidar definitivamente el encuentro.

Ads

Cuando el partido llegaba a su final, nuevamente apareció Sosa y a los 90+4 minutos, el delantero volvió a convertir y estableció el 2 a 0 definitivo, para sentenciar la clasificación del “Torito” y desatar el festejo en el José María Minella. Con sus dos goles, Sosa fue el encargado de marcar la diferencia en el encuentro de vuelta y de darle a Alvarado el triunfo que necesitaba para avanzar de ronda.

De esta manera, el conjunto marplatense cerró los cuartos de final con un resultado global de 4 a 2, luego del empate 2 a 2 de la ida y la victoria 2 a 0 como local. Así, Alvarado se metió entre los cuatro mejores equipos de esta instancia del Federal A y continúa su camino en busca del objetivo principal: conseguir el ascenso a la Primera Nacional.

Puede interesarte

Ads