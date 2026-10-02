La agenda de amistosos del seleccionado argentino se encuentra atravesada por un imprevisto que podría modificar la planificación. Burkina Faso todavía no aterrizó en el país a poco más de 24 horas para que inicie el encuentro en el Estadio Monumental y peligra que se dispute el segundo de los tres amistosos para esta fecha FIFA.

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El avión que debía trasladar a el plantel de Burkina Faso desde Marruecos hasta Buenos Aires para disputar el encuentro mañana a las 21 en el Monumental, todavía no despegó. Lo cierto, es que el conjunto africano tenía pactado desembarcar en Argentina el martes 29 de septiembre por la noche, pero tres días más tarde siguen sin aterrizar.

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El detrás de todo esto sería por unas condiciones propuestas por la AFA que aún no se cumplieron y, por ello, llevarían a que Burkina Faso decidiera dilatar su llegada al país. Esto provoca que a falta de un día para el comienzo formal del encuentro, la incertidumbre crece y la realización del partido corre riesgo porque la delegación sigue en territorio africano.

En medio de esta incertidumbre, la Federación de Fútbol de Burkina Faso (FBF) emitió un comunicado durante el mediodía, el cuál indicaba que el viaje de la selección nacional se vio afectado tras la cancelación sin previo aviso, por parte de la empresa que fletó el avión del vuelo inicialmente programado para el 30 de septiembre. Esta cancelación obligó a reorganizar el itinerario de la delegación”, advirtieron.

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