Franco Colapinto cerró la FP2 del Gran Premio de Bahréin en la 22ª posición, luego de completar 26 vueltas en una sesión en la que el equipo Alpine priorizó las pruebas con alta carga de combustible y diferentes configuraciones. El argentino había terminado 19° en la primera práctica libre. Su compañero Pierre Gasly finalizó 10°, mientras que Charles Leclerc se quedó con el mejor tiempo.

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Más allá del resultado de la práctica, Colapinto recibió una penalización de 10 posiciones en la grilla por el cambio del motor de combustión interna de su unidad de potencia. Esta sanción se suma a los cinco puestos que arrastra desde Bakú, por lo que el argentino acumula 15 posiciones de penalización para la carrera del domingo.

“Teníamos un plan específico para hoy y lo ejecutamos bien, centrados en tandas con mucha carga de combustible y en optimizar el ritmo de carrera”, explicó Colapinto tras la jornada. Y agregó: “Probamos muchas cosas y diferentes configuraciones, y el ritmo parecía bastante competitivo y comparable al de los demás”.

La actividad continuará este sábado con la FP3 a la 1.30 y la clasificación a las 5.00, mientras que la carrera se disputará el domingo.

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