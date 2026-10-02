Messi llegó a Rosario y se prepara para su despedida de la Selección Argentina
El capitán arribó junto a su familia al Aeropuerto Internacional Islas Malvinas de Rosario y se prepara para su último partido con la Albiceleste en el Monumental. Será este martes desde las 20 ante Benín, con el estadio colmado.
Lionel Messi aterrizó este jueves en Rosario junto a su familia en un vuelo privado y ya se prepara para vivir sus últimos días como jugador de la Selección Argentina. El capitán será homenajeado este martes en el estadio Monumental, donde disputará su partido número 208 y el último con la camiseta albiceleste, frente a Benín desde las 20.
En los días previos a la despedida, los integrantes de la Scaloneta le dedicaron palabras al capitán. Además, la Selección Argentina y Adidas le entregarán a Messi una camiseta firmada por todos sus compañeros, acompañada por una pequeña dedicatoria. El homenaje tendrá lugar con el estadio nuevamente a capacidad completa, luego de que el seleccionado cumpliera la sanción de aforo reducido en los amistosos ante Bolivia y Burkina Faso.
La despedida marcará el cierre de una etapa histórica para Messi con la Selección. El rosarino fue protagonista de una generación que conquistó la Copa América 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022. A esos títulos se suman el Mundial Sub 20 de 2005 y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Un legado que quedará marcado para siempre en la historia del fútbol argentino.