Lionel Messi aterrizó este jueves en Rosario junto a su familia en un vuelo privado y ya se prepara para vivir sus últimos días como jugador de la Selección Argentina. El capitán será homenajeado este martes en el estadio Monumental, donde disputará su partido número 208 y el último con la camiseta albiceleste, frente a Benín desde las 20.

Ads

¡¡HOLA, CAPITÁN!! ¡QUE LINDO ES VOLVER A VERTE! Leo Messi y su familia aterrizaron en Rosario para que el GOAT disfrute de su despedida de la Selección Argentina en el Monumental.



🥺 Aún no estamos listos



📺 #SportsCenterAM | ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/ST1KE963ib — SportsCenter (@SC_ESPN) October 2, 2026

En los días previos a la despedida, los integrantes de la Scaloneta le dedicaron palabras al capitán. Además, la Selección Argentina y Adidas le entregarán a Messi una camiseta firmada por todos sus compañeros, acompañada por una pequeña dedicatoria. El homenaje tendrá lugar con el estadio nuevamente a capacidad completa, luego de que el seleccionado cumpliera la sanción de aforo reducido en los amistosos ante Bolivia y Burkina Faso.

Todos los jugadores de la Selección Argentina le escribieron un mensaje especial a Messi en una camiseta que le van a regalar.



El amor que le tienen… el verdadero legado. ❤️🇦🇷 pic.twitter.com/3coZ3AHdj2 — Sudanalytics (@sudanalytics_) October 1, 2026

La despedida marcará el cierre de una etapa histórica para Messi con la Selección. El rosarino fue protagonista de una generación que conquistó la Copa América 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022. A esos títulos se suman el Mundial Sub 20 de 2005 y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Un legado que quedará marcado para siempre en la historia del fútbol argentino.

Ads

Ads