El MotoGP volverá a competir en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires en abril de 2027, en el marco de la cuarta fecha del Campeonato Mundial. La actividad se desarrollará del 9 al 11 de abril, después de las competencias previstas en Tailandia, Qatar y Brasil, y antes de la continuidad del certamen en Estados Unidos.

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El regreso de la máxima categoría del motociclismo al escenario porteño estará acompañado por una renovación integral del histórico circuito. Las obras en el autódromo ya superaron el 60% de avance e incluyen modificaciones en la pista, nuevos boxes, accesos y mejoras en los sectores destinados al público.

La fecha tendrá además un atractivo particular porque marcará una de las primeras apariciones en competencia de la nueva generación de motos que llegará con el cambio de reglamento técnico previsto para 2027. Los equipos deberán afrontar el desafío de competir sobre un trazado renovado, que será una novedad para las actuales estructuras de MotoGP.

En cuanto a las entradas, la preventa exclusiva para clientes del Banco Ciudad comenzó el 1 de octubre, mientras que la venta general estará disponible desde el 8 de octubre. De esta manera, Buenos Aires comienza a prepararse para recibir nuevamente al campeonato mundial, mientras continúan los trabajos de puesta a punto del Gálvez.

Además, las obras contemplan mejoras que apuntan a que el autódromo porteño pueda volver a recibir otras categorías internacionales, entre ellas la Fórmula 1, aunque por el momento el regreso de esa competencia al circuito continúa como un proyecto en desarrollo.

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