El Polideportivo Municipal de Miramar recibe desde este sábado 26 de septiembre a unos 1.200 patinadores artísticos de distintos puntos del país, en el marco de la Copa Roberto Rodríguez, organizada por la Confederación Argentina de Patín (CAP).

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La competencia se desarrollará hasta el jueves 1 de octubre en el gimnasio ubicado sobre el Pasaje Leloir 661. Durante las jornadas, los deportistas de las diferentes categorías realizarán sus rutinas desde las 8 de la mañana y hasta las últimas horas de la noche.

El cronograma contempla actividad durante toda la semana, con jornadas que se extenderán incluso hasta después de las 22 y, en el caso del domingo, cerca de la medianoche.

La llegada de los participantes y sus familias convierte al evento en una importante propuesta deportiva para la ciudad, con representantes de diferentes puntos del país.

Quienes quieran conocer el cronograma completo de competencias y obtener información sobre el evento pueden comunicarse a través del correo [email protected].

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🎟️ Entrada general: $15.000.

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