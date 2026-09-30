Argentina, Uruguay y Paraguay jugarán las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2030 pese a tener garantizada su clasificación. La FIFA confirmó que los tres países serán escenario de partidos por el centenario de la Copa del Mundo, mientras que España, Portugal y Marruecos serán las sedes principales del torneo.

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La particularidad será que las plazas correspondientes a Argentina, Uruguay y Paraguay se descontarán del cupo asignado a la CONMEBOL. Por ese motivo, las restantes selecciones sudamericanas competirán por tres plazas y media, según el formato informado hasta el momento.

De esta manera, la Albiceleste, la Celeste y la Albirroja podrán disputar la competencia clasificatoria como parte de su preparación para el Mundial, aunque sus resultados no pondrán en juego su presencia en el certamen de 2030. La FIFA ya estableció oficialmente que los tres países sudamericanos tendrán un partido de celebración del centenario, uno en cada territorio.

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