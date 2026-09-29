Franco Colapinto ya pone la mira en el Gran Premio de Malasia, que se disputará este domingo 4 de octubre a las 4 de la madrugada de Argentina. El argentino se prepara para una carrera que tendrá como uno de sus principales desafíos las condiciones climáticas.

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“Una de las cosas que más llama la atención son las condiciones, al ser tan caluroso y húmedo, y siempre parece haber una alta probabilidad de lluvia”, señaló Colapinto en la previa de la competencia.

El piloto de Alpine también se mostró con expectativas de cara al fin de semana y explicó cuál será su objetivo: “Tengo muchas ganas de experimentar Malasia y el objetivo es apuntar a un viernes productivo, tener el auto en una buena ventana de configuración y, con suerte, estar en condiciones de competir con los diez primeros en ambos días”.

La sanción a Franco:

El piloto argentino recibió una sanción de cinco posiciones para el Gran Premio de Malasia, que se disputará este domingo 4 de octubre.

De esta manera, el piloto de Alpine perderá cinco lugares respecto de la posición que consiga en la clasificación y tendrá un desafío extra en una fecha que estará marcada por las altas temperaturas, la humedad y la posibilidad de lluvia.

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