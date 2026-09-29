Aldosivi volverá a jugar el próximo domingo 4 de octubre, cuando visite a Huracán en el Tomás Adolfo Ducó. El encuentro está previsto desde las 14.45 y marcará una nueva oportunidad para el conjunto marplatense, que necesita seguir sumando puntos en la recta final del campeonato.

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El equipo dirigido por Javier Sanguinetti llega con el envión de haber conseguido una importante victoria por 1-0 frente a Atlético Tucumán en el estadio José María Minella. El triunfo fue el segundo del entrenador al frente del equipo en el campeonato y permitió que Aldosivi recupere terreno en una pelea por la permanencia que continúa siendo complicada.

Con seis fechas por delante y 18 puntos todavía en juego, Aldosivi ocupa actualmente el anteúltimo lugar de la tabla general. Por encima aparecen Deportivo Riestra, Central Córdoba y Platense, rivales directos a los que el conjunto marplatense necesita alcanzar.

El desafío ante Huracán será el primero de una serie decisiva para el Tiburón. Después de su visita al Ducó, Aldosivi tendrá tres partidos como local ante Sarmiento, Belgrano y River, y luego deberá visitar a Estudiantes de Río Cuarto y Racing.

La llegada de Sanguinetti significó una reacción para Aldosivi, que deberá trasladar ese crecimiento a resultados para intentar salir de la zona de descenso en el tramo final del campeonato.

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